Battalgazi'ye iki Köy Yaşam Merkezi

MALATYA (AA) - Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ilçede açılan iki Köy Yaşam Merkezinde eğitim sürüyor.
Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl ilçede 2 Köy Yaşam Merkezi açıldı.
Orduzu ve Hacı Yusuflar mahallelerinde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri aracılığıyla köylerde ikamet eden vatandaşlara yönelik kurslar açıldı.
Kapalı durumdaki köy okullarından uygun olanların Köy Yaşam Merkezine çevrilmesi çalışmaları sürüyor.