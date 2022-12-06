Malatya'nın 2 lezzeti tescillendi

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MALATYA (AA) - Malatya mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Pöçüklü lahana sarması" ve "simit pilavı"nın, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldığı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda düzenlenen gastronomi değerlendirme toplantısında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan; sadece et, bulgur, soğan ve salçayla hazırlanan "pöçüklü lahana sarması" ve ince bulgurla yapılan "simit pilavı"nın tescil belgelerini Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teslim etti.

Başkan Gürkan, pöçüklü lahana sarması ve simit pilavının TÜRKPATENT tarafından tescil edildiğini vurgulayarak "Simit pilavımızın ve lahana sarmamızın Coğrafi İşaret Belgesi hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Böylelikle kentteki tescilli ürün sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

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