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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 115,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru kayısı Kg 115,08 115,08

Organik kuru kayısı Kg 103,48 103,48 3 Nolu şekerpare kayısı Kg 97,00 97,00 Natürel kuru kayısı Kg 87,00 87,00

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