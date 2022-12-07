MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 115,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru kayısı
|Kg
|115,08
|115,08
|Organik kuru kayısı
|Kg
|103,48
|103,48
|3 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|97,00
|97,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|87,00
|87,00
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