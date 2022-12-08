Malatya'da polisten sağlık çalışanlarına adli vaka eğitimi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından doktor ve acil tıp teknisyenlerine "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi ve İşbirliği Protokolü" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince kentte 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli doktor ve acil tıp teknisyenlerine eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda doktor ve acil tıp teknisyenlerine "adli vakalarda olay yeri yönetimi ve güvenliği, maddi bulgu türlerinin tanınması ve korunması, hukuki boyutu, sağlık personelinin sorumlulukları" konularında bilgi ve tutum kazandırmak amacıyla "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.