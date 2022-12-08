Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 120,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru kayısı Kg 102,03 120,02

Gün kurusu kayısı Kg 90,00 115,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 55,00 55,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 27,50 37,50

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