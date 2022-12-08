Türkiye Ulusal Ajans Başkanı Astarcı Malatya'da gençlerle buluştu

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MALATYA (AA) - Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

Astarcı, Malatya Beydağı Gençlik Merkezi Salonu'ndaki etkinlikte, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yılda yaklaşık 60 bin kişiyi Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki programlara dahil ettiklerini belirten Astarcı, gençlere bu programlara nasıl başvurabileceklerini, hangi rotayı çizmeleri gerektiğini anlattı.

Gençliğin yoğun ilgi gösterdiği program halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın yanı sıra Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve gençler katıldı.

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