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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da iki lise öğrencisi bıçakla yaralandı

AA

Malatya'da iki lise öğrencisi bıçakla yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde liselilerin bıçaklı kavgasında 2 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Ö.F.Ö, (16) ve B.D, (15), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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