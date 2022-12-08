Malatya'da iki lise öğrencisi bıçakla yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde liselilerin bıçaklı kavgasında 2 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Ö.F.Ö, (16) ve B.D, (15), 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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