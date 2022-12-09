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MALATYA (AA) - Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.



Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Olayda, havalı tabancayla yaralanan M.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavgaya karışarak olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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