Malatya'da 13 yıl 9 ay cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlamasıyla 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.



Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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