Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 137 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru kayısı Kg 73,44 137,00

Gün kurusu ıskarta kayısı Kg 42,33 42,33 Dut kurusu Kg 27,25 27,25

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