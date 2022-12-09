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Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 137 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru kayısıKg73,44137,00
Gün kurusu ıskarta kayısıKg42,3342,33
Dut kurusuKg27,2527,25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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