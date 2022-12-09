Kale'deki okullarda sağlık taraması yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesindeki Sağlıklı Çocuklar Şenliği projesi kapsamında öğrencilere oyunlar eşliğinde sağlık taraması yapıldı.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Devlet Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Belediyesi ile Malatya Beydağı Gençlik Merkezince gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de sağlık taramasından geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulu ve Kıyıcak Tahsin Başdemir Ortaokulu öğrenciler sağlık taramasından geçirildi. Sağlık görevlileri tarafından öğrencilerde diş sağlığı, boy, kilo, görme ve işitme taramaları yapıldı.



Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyelerince palyaço gösterisi, balon gösterisi, yüz boyama, geleneksel okçuluk, dart, matrak, badminton, bowling, akıl zeka oyunları, çuval yarışı, körling ve çeşitli oyunlarla öğrenciler eğlendi.

Eğlenceli aktivitelerle öğrencilere hem sağlıklı kalmanın önemi anlatıldı, hem de öğrencilerin doktor ve sağlık çalışanlarına karşı fobilerini eğlenerek yenmeleri sağlandı.

Kaymakam Mustafa Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocuklar için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini anlatarak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm ilk ve orta okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz Sağlıklı Çocuklar Şenliği projesi kapsamında boy, kilo, göz, işitme ve diş taraması yapıldı. Amacımız erken dönemde oluşabilecek olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve taramalar sonunda sorun tespit edilen çocuklarda erken tanıyla gerekli tedavi rehabilitasyonları sağlamak." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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