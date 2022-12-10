Malatya'da bir kişi, 2 bin 668 uyuşturucu hapla yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da üzerinde 2 bin 668 uyuşturucu hap bulunan zanlı yakalandı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dolamantepe Mahallesi'nde devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri Y.U'nun üst aramasını yaptı.

Üzerinde 2 bin 668 uyuşturucu hap ele geçirilen bu kişi gözaltına alındı.

Y.U'nun emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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