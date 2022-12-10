Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Özel Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşaat çalışmaları devam eden Özel Harekat Merkezinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, incelemeleri sırasında Gürkan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert eşlik etti.

Özel Harekat Merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez içerisinde asfaltlama çalışmalarında sona geldi.

Özel Harekat Merkezinin Malatya ve Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki özel harekat polislerimiz buradaki Eğitim Merkezinde yetişerek Türkiye'nin değişik illerinde görev yapacaklar. Biz belediye olarak buranın altyapısını hafriyat, poligonların yapılması, kanalizasyon çalışmaları, sosyal donatı alanları ile yol ve asfalt çalışmalarını üstlendik. 300 milyonun üzerinde sadece hafriyat çalışması oldu. 10 poligon yapıldı. Sosyal tesisler yapılıyor. Önümüzdeki yıl buranın açılışı da gerçekleştirilerek. Biz yine 5 yıldızlı bir Polis Evi'nin temelini atacağız. Eğitim binalarıyla, dershaneleriyle, poligonlarıyla ve 5 yıldızlı Polis Evi ile kampüs alanında Malatya'mız özel harekat polislerini yetiştirecek ve Türkiye'nin her yerinde Malatya'da yetişen polislerimiz görev yapacaklar. Yaklaşık 3 bin 500 kişi eğitim görecek. 4-5 aylık eğitim sürecinden sonra ülkenin değişik yerlerine görev için gidecekler."

Merkezin Malatya'da yapılmasının önemli olduğunu ve kent ekonomisine de katkı sunacağını vurgulayan Gürkan, Özel Harekat Merkezinin Malatya'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Latif Okay ise merkez içerisinde kafeterya ve sosyal donatı alanlarının çevre düzenlemeleri ile 20 bin metrekare bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması yapıldığını aktardı.

Mehmet Mert de merkez içerisindeki altyapı çalışmalarının tamamlandığı kaydetti.

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