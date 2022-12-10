Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Malatya'da esnafı ziyaret etti

MALATYA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.
Atatürk Caddesi ve Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra kuru kayısı satışı yapılan Şire Pazarı'na geçti.
İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6'lı masanın sicilinin bozuk olduğunu dile getirdi.
Muharrem İnce, şöyle konuştu:
"Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklara 'evet' dedi. Meral Akşener, AKP'nin kurucusu. Davutoğlu, Babacan 15 sene orada bakanlık yaptı, başbakanlık yaptı. Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim. Benim siyasi hayatımın hiçbir yerinde bir kırık yok. Dolayısıyla diyorum ki bunların hiçbirisinden bu memlekete hayır gelmez. Ne Cumhur, ne Millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum."
İnce, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.