4 Eylül Mavi, Güney/Kurtalan ve Vangölü Ekspres trenleri Yazıhan'da yolcu alabilecek

MALATYA (AA) - Malatya'da tren seferlerine yapılan düzenleme kapsamında 4 Eylül Mavi, Güney/Kurtalan ve Vangölü Ekspres trenleri Yazıhan'dan yolcu alabilecek.
TCDD Taşımacılık A.Ş Malatya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Aralık 2022 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak tren sefer saatleri çalışması kapsamında Yazıhan ilçesine 4 Eylül Mavi, Güney/Kurtalan ve Vangölü Ekspres trenlerine duruş verildi.
Buna göre, Sivas-Ankara yönüne 4 Eylül Mavi treni her gün 16:01'de, Güney/Kurtalan Ekspresi pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 21:00'de, Vangölü Ekspresi ise salı ve perşembe günleri 21:00'de ilçeden kalkacak.
Malatya-Diyarbakır-Kurtalan yönüne ise 4 Eylül Mavi treni her gün 09:56'da, Güney/Kurtalan Ekspresi ise salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar 03:10'da hareket edecek.
Malatya-Elazığ-Tatvan yönüne ise Vangölü Ekspresi pazartesi ve çarşamba günleri 03:10'da ilçeden kalkacak.