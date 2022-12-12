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Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'in tanıtımı yapıldı

AA

Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'in tanıtımı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenecek EXPO 2028'in tanıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesince kentteki bir otelde düzenlenen "EXPO 2028 Malatya Lansman ve Vizyon" programında, EXPO 2028 Malatya'nın, kentin tarihine ve kültürüne yakışan vizyon bir proje olduğunu söyledi.

EXPO'yu Türkiye'ye, Malatya'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler dünya bahçelerini 2028'de Malatya'da ağırlayacağız ama tek hedefimiz bu değil. Malatya, bir büyük medeniyetin inkişaf ettiği hem insanlık medeniyetinin başlangıç noktası hem de Türk İslam medeniyetinin büyüdüğü, geliştiği, serpildiği çok kıymetli bir coğrafya. Bu coğrafyada bizim de artık yeni şeyler söylememiz gerekiyor. 2028 EXPO Malatya'yı bir fırsat olarak görüyoruz ve artık yeni şehirler konseptini Malatya'dan Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bu aslında öyle büyük, devasa yapılar yapmak değil artık bizler basit yaşamayı öğrenmemiz lazım."

Vali Şahin, iklim değişikliği, çevre ve karbon ayak izi sorunuyla karşı karşıya olduklarını anlatarak, "Artık yeni bir sanayi, yeni bir tarım, yeni bir turizm aslında yeni bir şehirler konseptini dünya tanıtıyor ve buraya doğru yürüyor. 2028'e 6 yıl var, 6 yılda Malatya'da, Türkiye'ye örnek hatta dünyaya örnek olacak bir yeni şehir konseptini Malatya'da başarmayı planlıyoruz. İddiamız büyük, artık suyumuzu az ve öz kullanacağız. Kullandığımız suyu mutlaka Malatya'da ileri biyolojik arıtmadan geçireceğiz. Tarımda kullandığımız sulamayı son derece ölçülü, hesaplı yapacağız." dedi.

Malatya'nın her konuda öncü olduğunu aktaran Şahin, yeşil şehirler konseptinde de EXPO 2028'in getirdiği fırsatları kullanarak öncü olacağını ifade etti.

- "Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri olduğunu anlatan Gürkan, tarihin sıfır noktasının Göbeklitepe olduğunu ancak Malatya'nın tarihte ilk devlet hayatının, bürokrasinin başladığı yer olduğunu ve devir açtığını belirtti.

EXPO'nun önemine dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti.

"EXPO, dünya sergisidir. İlk olarak Londra'da yapılmış, daha sonra Paris'te gerçekleştirilmiş. EXPO, gittiği her yerde önemli yapılar yapar. EXPO ile Malatya'yı temayüz edeceğiz ve Malatya'yı dünya şehri yapmak için bu gayreti gösteriyoruz. Allah'ın izniyle Malatya dünya şehri olacak. Malatya, değil Doğu'nun, değil Türkiye'nin, değil Avrupa'nın, dünyanın parlayan yıldızı olacak. EXPO'ya yaklaşık 50 ülke katılacak, 2 milyon civarında da ziyaretçi bekliyoruz."

Etkinlikte Malatya tarihi ve kültürünü içeren tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletileri sunuldu.

Daha sonra EXPO 2028 Malatya'nın logosu gösterildi.

Programa kentteki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

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