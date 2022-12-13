Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 kilo 322 gram skunk, 28,20 gram metamfetamin, 325 gram esrar, 5 bin 159 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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