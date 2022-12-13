Malatya'da usulsüz balık avlayan 10 kişiye para cezası verildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde usulsüz yollarla balık avladıkları gerekçesiyle yakalanan 10 kişiye 23 bin 467 lira ceza uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ve İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi Komutanlığı ekipleri, Karakaya Baraj Gölü'nde usulsüz balık avlayanlara yönelik denetim yaptı.

Usulsüz balık avlayan 10 kişiye 23 bin 467 lira ceza uygulayan ekipler, 60 dip oltası, 4 parça yardımcı ekipman ile kullanımı ve satışı yasak tırıvırı ele geçirdi.

El koyulan canlı balıklar da suya bırakıldı.





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