Malatya Ticaret Borsası

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 126 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 126,00 126,00

Kuru kayısı Kg 83,00 125,93 Organik kuru kayısı Kg 102,57 102,57 Dut kurusu Kg 30,00 30,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.