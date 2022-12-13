Kale'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzollu İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Erkan Ak, çocukların gelecek kuşaklara taşıyacağı bir kültürel miras olan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın önemli olduğunu belirtti.

Bu haftada milli değerlerin, yerli üretimin öneminin çocuklara aktarıldığı bildiren Ak, böylelikle çocuklar üzerinde bir bilinç oluşturmanın gayretinde olduklarını kaydetti.

Ak'ın konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Müzik gösterisiyle devam eden etkinlik, getirilen yöresel yemek ve ürünlerin davetlilere ikram edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

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