Darende'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, törendeki konuşmasında, öğrencilerin yerli mallarını tercih etmesine yönelik çeşitli etkinlikler hazırladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin evlerinden getirdikleri pasta, kuru ve yaş meyve, börek ve tatlı gibi gıdalar hep birlikte tüketildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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