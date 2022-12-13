Malatya'da kamyonetin çarptığı kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

B.S. yönetimindeki 12 AK 958 plakalı kamyonet, Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada yaya Muttalip İpek'e (67) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılan İpek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.