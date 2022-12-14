Darende'de en çok kitap okuyan öğrencilere ödül

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - ​​​​​​​Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Merkez ve kırsal mahallelerde farklı zamanlarda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, kitap okuyup çeşitli etkinlik gerçekleştiriyor.

Proje, ilçedeki çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzaklaştırılması, kötü alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması amacıyla çeşiti projeler uygulanıyor.

Öğrencilere, temel eserler, oyuncak, kıyafet, polis logolu bardak ve tablet hediye ediliyor.

Cumhuriyet İlkokulu ve Yeniköy İlköğretim Okulu ziyaret eden polis ekipleri, en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirildi.

Bir ay içerisinde 6 bin sayfayı aşkın kitap okuyarak ödüllendirilen Yusuf Sönmezler, polislere teşekkür etti.

Yine Cumhuriyet İlkokulu son sınıf öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.