Kale'de polis üniversite öğrencilerini dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencilerini dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Belediyesi, İlçe Emniyet Amirliği, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Öğrenen ve Eğlenen Gençlik Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Kale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda açtıkları stantta, öğrencileri dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Polisler, telefon, sosyal medya ve bilişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgi verdi.

Her türlü duyguyu, inancı ve değeri istismar ederek değişik yöntemleri deneyen dolandırıcılara itibar edilmemesini isteyen ekipler, şüpheli durumlarda kolluk birimlerine başvurulması gerektiğini kaydetti.

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