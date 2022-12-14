Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Battalgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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