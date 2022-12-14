Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli, çalışmalar yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan futbolculardan Cengizhan Akgün, Yılport Samsunspor maçında iyi oynamalarına rağmen 2 puanı bırakan taraf olduklarını belirterek, "Bir puan bizim için Samsunspor gibi bir takıma karşı deplasmanda iyi gibi gözükse de aslında 3 puana yakın olan taraftık. Son 5-6 dakika kala golü yedik. Bu bizim için üzücü oldu. İnşallah orada kaybettiğimiz puanları, içerideki Ankara Keçiörengücü maçını kazanarak telafi edeceğiz." diye konuştu.







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