Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı'nda D.A. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.B, S.B. ve V.B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. bıçakla yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



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