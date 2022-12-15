21 yıldır yürüyemeyen Hanım Nur'un yeniden "ilk adım" mutluluğu

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, serebral palsi hastası 23 yaşındaki Hanım Nur Akkuş, robotik tedaviyle 21 yıl sonra yeniden adım atmaya başlamanın sevincini yaşadı.

14 aylıkken geçirdiği havale sonucu serebral palsi olan ve yürüme yetisini kaybeden Hanım Nur, uzun yıllar çeşitli fiziksel tedaviler gördü.

Tedavisini sürdürürken bir yandan da eğitimine devam eden Hanım Nur, engeline rağmen ilk, orta, lise eğitimini tamamlayıp Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine devam eden Hanım Nur, merkezde robotik yürüme cihazıyla sürdürülen tedavi sayesinde destekle ayağa kalkıp adım atabilmeye başladı.

Hanım Nur, herhangi bir destek almadan yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Anne Remziye Akkuş, AA muhabirine, kızının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu bakıma muhtaç kaldığını söyledi.

Zor günler yaşadıklarını anlatan Akkuş, Robotik Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedaviyle kızının adım atmaya başladığını ifade etti.

Kızının daha önce hiç yürüyemediğini aktaran anne Akkuş, şunları anlattı:

"14 aylıkken adımlarını atıyor, yürüyordu. Havale geçirdikten sonra yatağa bağımlı boynunu dahi hareket ettiremez hale geldi. Çeşitli tedaviler gördük daha sonra fizik tedavisi önerildi. Daha sonra robot tedavisini öğrendik. Kızım, robotik rehabilitasyon tedavisinden sonra tutunarak yürümeye başladı. Çocuğunun havale geçirdikten sonra böyle olması bir anne için çok zor. Ailece bu süreci atlatmaya çalıştık. Kızımın başarılı, mutlu olması bizi daha çok mutlu ediyor. Hanım Nur robotik tedaviye mutlulukla geliyor."

- Hanım Nur'un desteksiz yürümesi amaçlanıyor

Merkezin fizyoterapistlerinden Tuba Karabulut, robotik rehabilitasyon cihazının kısmi ya da tamamen kaybolan yürüme yetisinin tekrar kazandırılması amacıyla kullanıldığını söyledi.

Hanım Nur'un gelişimini hızla sürdürdüğünü belirten Karabulut, "Gövde dengesi, yürüme hızı, bağımsız hareket edebilme yeteneği belirli bir şekilde yüksek bir eğri çizerek artmaya devam ediyor. Çok olumlu ve mutlu bir hastamız. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmada çok azimli." diye konuştu.

Fizyoterapist Yasin Talu da Hanım Nur'un yaklaşık 4 yıl önce robotik rehabilitasyon tedavisine başladığını dile getirerek "Hanım Nur, aralıklı olarak 120 seans tedavi aldı. Hastamızın daha bağımsız yürümesini amaçlıyoruz." dedi.

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