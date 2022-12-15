Malatya'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 94 oldu

MALATYA (AA) - Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 94'e ulaştığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde okul öncesi eğitimde okullaşma oranı alanında büyük bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bir seferberlik ruhuyla sürdürülen çalışmalar sonucunda Malatya'da okul öncesi okullaşma oranında büyük ilerleme kaydedildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, çocuğun yaşamında önemli bir iz bırakan okul öncesi eğitim, eğitimin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Son yıllarda bunun önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Özellikle çocukların yeteneklerini, becerilerini ilgilerini keşfetme ve bunu erken yaşlarda kayıt altına alma öncelikli eğitim ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Ayrıca çocuğu temel eğitime hazırlama konusunda okul öncesi eğitim büyük değer taşımaktadır. Malatya'da Temel Eğitimde On Bin Okul Projesi kapsamında 14 anaokulu, 109 da anasınıfı açılmıştır. 2019 verileri dikkate alındığında, 5 yaş çocukların okullaşma oranı yüzde 74 iken, Aralık 2022'de bu oran yüzde 94'e ulaşarak gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Yine 5 yaş grubundaki öğrenci sayımız 11 bin 699, 3, 4 yaş dahil toplam okul öğrenci sayısı 16 bin 296'ya ulaşmıştır. Malatya'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı, yapılan çalışmalarla giderek daha da artmaktadır."

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