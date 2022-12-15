En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da 128 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, el yapımı sahte içki imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adresteki aramada, 128 litre sahte içki ile 28 alkol kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.