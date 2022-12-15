MATHAP Başkanı Akın, KKTC'de ziyaretlerde bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP), Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir dizi ziyarette bulunarak, sektörde verimliliğin arttırılması amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MATHAP ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etti.

Tatar'a Malatya kayısısı hediye eden Akın, kentteki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verdi.

Birlik olarak çalışmalarını da anlattıklarını belirten Akın, "Tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgiler sunduk, görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretin sonunda Malatya kayısımızı ve küçükbaş hayvan kılı ve yününden yapılma namazlığımızı hediye ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise bizlere kendi yazmış olduğu hayatını anlatan 'Bir Uc Beyi' kitabını imzalayarak hediye etti." ifadelerini kullandı.

Tatar ise kısa bir süre önce Malatya'da bir dizi ziyarette bulunduğunu hatırlatarak, Malatyalılara selamlarını iletti.

Daha sonra KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Naimoğulları'ni ziyaret ettiklerini aktaran Akın, burada tarım ve hayvancılık konusunda istişarede bulunduklarını belirtti.

Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile tarıma ve hayvancılığa verilen desteklemelerle ilgili de bilgi alışverişinde bulunduklarını bildiren Akın, "Hayvan varlığı verimliliğiyle ilgili görüşmeler yaptık. Verilen eğitimler yaptığımız ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Türkiye’de yapılan programlar, Kıbrıs’ta yapılan ve yapılacak programlarla ilgili karşılıklı davetler sunduk. Önümüzdeki süreçlerde ortak çalışma planları yapılması konusunda görüştük." ifadelerini kaydetti.

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