Malatya'da jandarma kayıp 25 küçükbaş hayvanı buldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekipleri kayıp 25 küçükbaş hayvanı bularak, sahibine teslim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karagöz Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, Konak Mahallesinde 25 küçükbaş hayvanını otlatırken havanın sisli olmasından dolayı durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma 2 asayiş timi, 10 güvenlik korucusuyla 10 saatlik aramanın ardından 25 küçükbaş hayvanı, besi sahibinin evinin 5 kilometre uzağındaki dağlık arazide buldu.

Jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.

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