Kale'de üniversie öğrencilerine yönelik etkinlikler yapıldı

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MALATYA (AA) - Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Öğrenen ve Eğlenen Gençlik Projesi" kapsamında körling, masa tenisi, dart, matrak, sokak bowlingi gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu bahçesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Beydağı Gençlik Merkezi tarafından yüksekokul öğrencilerine yönelik geleneksel okçuluk, körling, masa tenisi, dart, matrak, sokak bowlingi, akıl-zeka oyunları, badminton gibi faaliyetler eşliğinde yarışmalar düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kale Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliklerde eğlenen gençlere, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından mobil araç içerisinde ağız ve diş sağlığı taraması da yapıldı.

Okulun konferans salonunda devam eden etkinlik kapsamında ilçe devlet hastanesinde görevli hemşire Elif Yıldırım tarafında bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Yıldırım, seminerde yaptığı konuşmada, madde, alkol, tütün ve teknoloji gibi zararlı olan bağımlılığın her türlüsüne karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinliklere Kale Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Hulusi Binbaşıoğlu, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Emniyet Amiri Necmettin Budancamanak, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu, Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri, yüksekokul öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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