Darende'de kayıp koyunları jandarma dron ile buldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, çobanın yoğun siste kaybettiği koyunları, jandarma ekipleri dron ile yaptıkları arama sonucu buldu.

Ağılyazı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, çocuğunun koyunları otlattığı esnada aniden bastıran sis nedeniyle koyunlarından 32'sinin kaybolduğunu bildirdi.

İhbarı değerlendiren Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama başlattı. Dron ile havada 28 saat tarama yapan ekipler, hayvanları kayboldukları bölgeden 5 kilometre uzaklıkta sabaha karşı buldu.

Ekipler, koyunları bulunduğu yerden getirerek sahibine teslim etti.

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