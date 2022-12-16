Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı

"Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da 5 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde 5 hırsızlık olayına karışan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan zanlı A.K'nin adresinde çalıntı 8 banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen A.K, tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.