TDP Genel Sekreteri Mutlu, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

MALATYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısını parti olarak lanetlediklerini söyledi.
Mutlu, partisinin Malatya il başkanlığı ziyaret etti, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır'da polislere yönelik saldırıyı kınayan Mutlu, şöyle konuştu:
"Gerçekleştirilen terör olayını TDP olarak lanetliyoruz. Yaralanan 9 polisimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Terörün karşısında olmayan hiçbir oluşumu desteklemiyoruz. Terörü lanetlemeyen hiçbir kurum, kuruluşla ve hiç kimseyle TDP olarak hiç bir zaman o masada oturmayız. Türkiye terörden bıkmıştır, terörü bu topraklardan atacak parti TDP'dir."