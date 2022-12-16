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MALATYA (AA) - Malatya'da okul ve personel servisleri denetlendi, 54 araca cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekiplerince okul ve personel servis araçları denetlendi.

Ekipler, 162 servis aracını kontrol ederek eksiklik tespit ettikleri 54 araca cezai işlem uyguladı, 6 aracı ise trafikten men etti.

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