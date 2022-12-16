Malatya'da okul ve personel servisleri denetlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da okul ve personel servisleri denetlendi

AA

Malatya'da okul ve personel servisleri denetlendi

MALATYA (AA) - Malatya'da okul ve personel servisleri denetlendi, 54 araca cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekiplerince okul ve personel servis araçları denetlendi.

Ekipler, 162 servis aracını kontrol ederek eksiklik tespit ettikleri 54 araca cezai işlem uyguladı, 6 aracı ise trafikten men etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
TDP Genel Sekreteri Mutlu, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı
YEREL HABERLER TDP Genel Sekreteri Mutlu, Diyarbakır'daki terör ...
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti darbe girişimine ilişkin davada 12,5 yıl hapse çarptırıldı
YEREL HABERLER Eski 2. Ordu Komutanı Huduti darbe girişimine ilişkin ...
Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı ...
Depremin etkilediği Doğanyol'da vatandaşlar modern konutlarına kavuştu
YEREL HABERLER Depremin etkilediği Doğanyol'da vatandaşlar modern ...
Darende'de kayıp koyunları jandarma dron ile buldu
YEREL HABERLER Darende'de kayıp koyunları jandarma dron ile buldu
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Kale'de üniversie öğrencilerine yönelik etkinlikler yapıldı
YEREL HABERLER Kale'de üniversie öğrencilerine yönelik etkinlikler ...
Malatya'da jandarma kayıp 25 küçükbaş hayvanı buldu
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma kayıp 25 küçükbaş hayvanı buldu
MATHAP Başkanı Akın, KKTC'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER MATHAP Başkanı Akın, KKTC'de ziyaretlerde bulundu
Malatya'da 128 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 128 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 94 oldu
YEREL HABERLER Malatya'da okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde ...
21 yıldır yürüyemeyen Hanım Nur'un yeniden "ilk adım" mutluluğu
YEREL HABERLER 21 yıldır yürüyemeyen Hanım Nur'un yeniden "ilk adım" ...
Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavgaya karışan 3 şüpheli ...
Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet özlemine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, sahasında galibiyet özlemine son ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA ŞÜPHELİ KUTU FÜNYEYLE PATLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA ŞÜPHELİ KUTU FÜNYEYLE ...
Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının ...
Malatya'da şüpheli kutu fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da şüpheli kutu fünyeyle patlatıldı
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 6 gözaltı
Gümrükte el konulan maymun yavruları "Nene"nin koruması altında
YEREL HABERLER Gümrükte el konulan maymun yavruları "Nene"nin ...
Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 6 ...
Kale'de polis üniversite öğrencilerini dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı
YEREL HABERLER Kale'de polis üniversite öğrencilerini dolandırıcılık ...
Darende'de en çok kitap okuyan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Darende'de en çok kitap okuyan öğrencilere ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.