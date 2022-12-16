Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

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MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışıldı.

Bu idmanla Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşma yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.







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