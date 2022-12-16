Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yakınca Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Kavşağında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 KR 458 plakalı hafif ticari araç, H.B. idaresindeki 44 S 0417 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü H.B, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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