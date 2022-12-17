Malatya'da sis etkili oluyor

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MALATYA (AA) - Malatya'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Trafik ekipleri, kavşak ve ana arterlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 200 metreye kadar düştü.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.





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