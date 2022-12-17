Malatya'da çevik kuvvet ekipleri tatbikat yaptı

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MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tatbikat gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerine yönelik tertiplenen hizmet içi eğitim programında toplumsal olaylara müdahale ederken kullanılan taktik ve düzen eğitiminin ardında tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği çevik kuvvet ekipleri, izinsiz gösteri gerçekleştiren gruba yasal sınırlar içerisinde Toma ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı.

Eğitimde personelin refleks ve çevikliğini diri tutmak, ülke geneli veya kentte oluşabilecek olası toplumsal olaya usulüne uygun şekilde en hızlı ve etkin biçimde müdahale edilmesi amaçlandı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, hizmet içi eğitime katılarak gerçekleştirilen tatbikatı izledi.





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