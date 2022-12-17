Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü tedavi altına alındı.

Mithat Karataş (53) yönetimindeki 44 AE 997 plakalı kereste yüklü traktör, Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altında çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.



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