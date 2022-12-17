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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

AA

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hasan Özer, aldıkları iç puanla ilk defa iç sahada galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Hasan Özer, kendileri için önemli bir maç olduğunu hatırlattı.

İçeride kazanamamanın stresini yaşadıkların dile getiren Özer, "Bir stres, taraftarımızı mutlu edememenin sıkıntısı vardı. Rakibimiz ilk dörtteydi. Deplasmanda sadece bir maç kaybeden bir takıma karşı belki sezonun en erken golünü bularak, skoru koruma amaçlı oynadığımız oyunla beraber zaman zaman kontra atakla yakaladığımı pozisyonlar oldu. Rakibinde uzun topa dönmesinden sonra oyuncularım iyi bir mücadele örneği gösterdi. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İç sahadaki galibiyet hasretine son verdik o yüzden çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda rakibin özellikle uzun topla oynaması ve ikili forvete dönmesinden sonra beşli savunma hattı oluşturarak, zaman zaman ataklar yaptıklarını belirtti.

İyi pozisyonlar bulduklarını aktaran Özer, şöyle devam etti:

“İyi bir mücadele örneği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Şu an 15 puan yaptık. Eksiklerimiz olacak tabi, Philip kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Aldulsamed ve Ogün cezalı duruma düştü. Sakatlıklar, bir sürü problem, sıkıntı ve eksikliklerle yine iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Aldığımız 3 puan önemli. İlk defa iç sahada galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyorum, camiaya ve yönetime hayırlı olsun, inşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.


- Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, kendileri için önemli olan 3 puanı kaybettiklerin söyledi.

Karşılaşmaya galibiyet parolasıyla geldiklerini, maçın başında yedikleri golün olumsuz etkisi olduğunu anlatan Taşkın, "Sahadaki mücadeleyi gördüğümde Malatyasporlu oyuncular bizden daha fazla galibiyeti istediler, çırpındılar, mücadele ettiler. Biz her zamanki verdiğimiz reaksionu mücadeleyi bugün gösteremedik. Malatyaspor'u almış olduğu haklı galibiyetten dolayı kutluyorum. Kümede kalma yolunda kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gerekli reaksiyonu neden gösteremediklerini kendi teknik ekibiyle analiz edeceklerin dile getiren Taşkın, bir şeyleri doğru yapmadıklarını bildirdi.

Sahada maçı çevirmek için çırpındığını ancak oyuncuların sahada aynı reaksiyonu veremediğine değinen Taşkın, "Bizi 29 puanla yukarılara taşıyan bu oyuncu grubu. Zaman zaman bunların kötü mücadele etme hakları tabii ki oluyor. Biz bir ekibiz, zaman zaman ekibin içinde işler iyi gitmiyor. Kendi analizimizi yaparak yolumuza bakacağız. Malatyaspor haklı bir galibiyetle bizi geçmiştir." ifadelerini kaydetti.


- Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman: "Maç öncesi primi açıklamıştık"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ise stadın dışında gazetecilere yaptığı açıklamada uzun zamandır kendi sahalarında galip gelemediklerini hatırlattı.

Karşılaşmadan 3 puan aldıklarını aktaran Yaman, "Maçı kazandık, hocamıza ve futbolculara teşekkür ediyorum. İlk galibiyetimizi Malatya'ya ve taraftarlara hediye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Maç öncesi primi açıklamıştık, güzel bir prim verdik arkadaşlara. Güzel mücadele ediyorlar, takımda birlikteliği sağladık. Çok güzel şeyler oluyor, inşallah Denizli maçını da alarak ligde kalmayı garantileriz." ifadelerini kaydetti.


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