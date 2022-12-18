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Karakaya Baraj Gölü, sahil parkı projesiyle turizme kazandırılacak

AA

Karakaya Baraj Gölü, sahil parkı projesiyle turizme kazandırılacak

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da marina, seyir terası, fotoğraf platosu ve su sporları merkezinin yapıldığı Karakaya Baraj Gölü'nün turizmde cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Battalgazi Belediyesince, 4. Murat'ın İran seferini gerçekleştirirken kullandığı, baraj suları altında kalan tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün bulunduğu bölgedeki 150 dönüm alanda Kırkgöz Sahil Parkı Projesi hayata geçiriliyor.

Sekiz ay önce başlayan çalışmalar hızla ilerliyor. Parkın 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

- "Turgut Özal döneminde gündeme gelen projeyi başlattık"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, hayata geçirilen proje ile sahil şeridinin yurt içi turizme kazandırılacağını söyledi.

"Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde gündeme gelen ve bir türlü başlanılmayan projeyi Battalgazi Belediyesi olarak başlattık. Tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün bulunduğu bölgede proje hayata geçirildi. Bu köprünün 4. Murat döneminde İran seferinde kullanıldığı tarihi kaynaklarda mevcut." ifadelerini kullanan Güder, köprünün suyun altında kaldığını, bu nedenle minyatürünü yaptıklarını dile getirdi.

Güder, köprünün geçmişte Sivas ve Erzincan ile bağlantıyı sağlayan ticaret yolu olduğuna işaret ederek, hem tarihi yolu canlandırmak hem de vatandaşları suyla buluşturmak amacıyla bu alanı oluşturduklarını kaydetti.

- 2023'ün nisan ayında hizmete açılması planlanıyor

Çalışmalara yaklaşık 8 ay önce başladıklarını, çevre illere de hitap edecek projeyi 2023'te tamamlamayı hedeflediklerini belirten Güder, "150 bin metrekarelik alanda Malatya'dan ve il dışından gelen vatandaşları suyla buluşturacağız. Çevre illerdeki ve kentlerdeki vatandaşları suyla buluşturmak istedik. Hedefimiz mesire alanını gelecek yılın 4. ayında bitirerek, vatandaşın hizmetine sunmak. Proje tamamlanmamasına rağmen hafta sonları vatandaşlar ilgi ve alaka gösteriyor. İnsanların suyla buluşma ihtiyacını gidermiş olduk."diye konuştu.

Güder, insanların ailece gezebileceği, spor yapabileceği bir alan, düğün sezonlarında da çiftlerin fotoğraf çektirebileceği platolar oluşturduklarını belirtti.

Su turizmini kentte gündeme taşımak istediklerini anlatan Güder, su üstünde gezi turları ve su sporları etkinlikleri yapılacağını ifade etti.

Güder, şunları kaydetti:

"Kimi vatandaşlarımızda 'Marina olsa da teknelerimizi burada barındırsak, ihtiyaç duyduğumuzda tekneleri alarak suda gezinti gerçekleştirsek' düşüncesi var. Bu düşünceyi de burada gerçekleştireceğiz. Arzulanan mekanları burada vatandaşlarla buluşturacağız. Battalgazi'yi bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline getirecek projenin maliyeti yaklaşık 40 milyon lira. Su sporlarının yanında, yürüyüş, bisiklet gezisi, off-road gibi etkinlikler de alanda yapılabilecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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