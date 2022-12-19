Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 173 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı (paketli) Kg 155,00 173,00

Kuru kayısı (paketli) Kg 155,00 155,00 İslimli kabuk kurusu kayısı Kg 110,00 110,00 Nohut Kg 21,00 21,00





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