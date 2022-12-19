Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 173 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı (paketli)
|Kg
|155,00
|173,00
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|155,00
|155,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|110,00
|110,00
|Nohut
|Kg
|21,00
|21,00
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