Malatya'da 1 kişi silahla yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Başharık Mahallesi'ndeki Miraç Cami lavabosu önünde M.E.Ö'ye (32) ticari bir araçtan silahla ateş açıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E.Ö, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden ticari araçla kaçan zanlı aranıyor.

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