Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A'nın kullandığı 44 ACD 717 plakalı belediye otobüsü, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde F.B. yönetimindeki 44 BG 876 plaka hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki E.B, O.G, İ.Y, İ.M, A.Ö. ve A.Y. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.