Darende'de kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.



Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Hulusi Efendi Vakfı işbirliğiyle ilçe genelindeki lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenlendi.



502 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla verildi.



İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen paydaş kurumlara teşekkür etti.



Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan da dereceye giren öğrencileri kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler ödüllerini, Türkoğlu ve Özkan'ın elinden aldı.

Kız ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride yapılan yarışmada, Özel Hacı Naciye Ateş Okulları'ndan Naciye Yıldız 80 puanla birinci, yine aynı okuldan 76 puanla Nisanur Özden 2'nci oldu. Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi'nden Beyzanur Sever ise 75 puanla 3'üncülüğü elde etti.



Erkeklerde ise Özel Hacı Naciye Ateş Okulları'ndan Hacı Ali Yıldırım 73 puanla 1'inci yine aynı okuldan Gazi Akbaş 65 puanla 2'nci, Ersin Mecit ise 3'üncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerden birincilere 3 çeyrek altın, ikincilere 2 çeyrek altın üçüncülere bisiklet hediye edilirken 4 ve 5’incilere çeşitli hediye verildi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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