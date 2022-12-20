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Darende'de şehit Komiser Yardımcısı Tülek için mevlit okutuldu

AA

Darende'de şehit Komiser Yardımcısı Tülek için mevlit okutuldu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek için mevlit okutuldu.

Ilıcak Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda, şehit komiser yardımcısı Tülek için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programına katılan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehidin eşi ve aile fertlerine başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı Özkan da şehidin başsağlığı dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Mevlide, ilçe protokolü ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonrasında İlçe Kaymakamlığı'nda ağırlanan şehidin eşi Birgül Tülek'e, Emniyete Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından gönderilen onur belgesi verildi.

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