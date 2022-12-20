Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.



V.C'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, 12 gram Hint keneviri tohumu ve 1 kilogram esrar ele geçirdi.



Gözaltına alınan V.C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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